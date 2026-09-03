В России 60% граждан употребляют БАДы и витамины без назначения врача

Согласно результатам исследования, проведенного kp.ru, 60% опрошенных россиян принимают витамины и биологически активные добавки (БАД) без назначения врача.
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