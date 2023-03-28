Popcaketv

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    кто это?Тэхен написал пуб...
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    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
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    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

«Это копилось годами, пока не довело до безразличия», — Чонгук о самом большом стрессе Ви из-за разрыва с девушкой

«Это копилось годами, пока не довело до безразличия», — Чонгук о самом большом стрессе Ви из-за разрыва с девушкой

Ночь — загадочное время закулисных историй про мемберов BTS. Заварите ароматный чай и возвращайтесь кружкой горячего напитка для того, чтобы ознакомиться еще с одной новостью сасэн-фаната, которая смог узнать кое-что о бывшей девушке Ви (V) из BTS.

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