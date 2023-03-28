«Это копилось годами, пока не довело до безразличия», — Чонгук о самом большом стрессе Ви из-за разрыва с девушкой

Ночь — загадочное время закулисных историй про мемберов BTS. Заварите ароматный чай и возвращайтесь кружкой горячего напитка для того, чтобы ознакомиться еще с одной новостью сасэн-фаната, которая смог узнать кое-что о бывшей девушке Ви (V) из BTS.