Почему рецепты на кулинарных сайтах нельзя отсортировать по количеству посуды, которое придется перемыть?

- Пап! А ты в школе дрался?- Конечно, дрался.- А ты всех побил?- Конечно, всех.- Пап! А можно тебя попросить, чтобы ты больше не приходил к нам вшколу?! После хорошей попойки в честь зарплаты прихожу домой.