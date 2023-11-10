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Почему рецепты на кулинарных сайтах нельзя отсортировать по количеству посуды, которое придется перемыть?

Почему рецепты на кулинарных сайтах нельзя отсортировать по количеству посуды, которое придется перемыть?

- Пап! А ты в школе дрался?- Конечно, дрался.- А ты всех побил?- Конечно, всех.- Пап! А можно тебя попросить, чтобы ты больше не приходил к нам вшколу?! После хорошей попойки в честь зарплаты прихожу домой.

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