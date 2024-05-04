Украинские ресурсы с тревогой сообщают, что за последние месяцы, пока ВСУ «сгорали» в изнурительной схватке и дожидались американской поддержки, подразделения ВС РФ добились значительных успехов на многих участках фронта.
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