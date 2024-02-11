Ученые из США: виагра снижает риск развития болезни Альцгеймера

Исследователи наблюдали за 269 тысячами мужчин, которые страдают от проблем с эрекцией и выявили что те, кто принимал препараты, имеющие в своем составе ингибиторы фосфодиэстеразы пятого типа, такие как популярная «Виагра», обладали на 18% меньшим риском развития Альцгеймера даже при учете других факторов.