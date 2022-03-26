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Мухаммад Мокаев вызвал на бой Шона О’Мэлли: «Я прикончу тебя в первом раунде»

Британский боец UFC Мухаммад Мокаев вызвал на бой американца Шона О’Мэлли. «Ты свободен 2 июля? Я прикончу тебя в первом раунде.

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