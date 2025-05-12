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  • Евгений Саваровский
    Вообще то таких собак присреливают.Алабай набросился...
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Кабмин направит 500 млрд рублей на поддержку производителей и заказчиков судов

Кабмин направит 500 млрд рублей на поддержку производителей и заказчиков судов

РИА Новости/Александр Астафьев Правительство России в ближайшие шесть лет направит более 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов, что является рекордным объемом финансирования отрасли, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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