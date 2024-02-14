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Сократить помощь Украине или выделить только военную помощь: республиканцы в конгрессе США обсуждают принятый сенатом законопроект

Сократить помощь Украине или выделить только военную помощь: республиканцы в конгрессе США обсуждают принятый сенатом законопроект

Недавно принятый сенатом США законопроект о помощи Украине стал предметом обсуждения на совещании республиканцев-конгрессменов в палате представителей.

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