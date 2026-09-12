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Газета.ру

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Правительство Индии показало встречу Путина и Моди под песню "Матушка-земля"

Правительство Индии показало встречу Путина и Моди под песню "Матушка-земля"

Индийское правительство опубликовало в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео со встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди под песню «Матушка-земля».

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