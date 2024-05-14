Владимир Владимирович Путин предложил Андрея Рэмовича Белоусова на пост Министра обороны Российской Федерации.
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Владимир Владимирович Путин предложил Андрея Рэмовича Белоусова на пост Министра обороны Российской Федерации.
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