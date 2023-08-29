Военное обозрение

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Штурмовые отряды российских войск взяли крупный опорник ВСУ в районе Петропавловки, продолжая наступление на Купянск

Штурмовые отряды российских войск взяли крупный опорник ВСУ в районе Петропавловки, продолжая наступление на Купянск

Российские войска продолжают наступать под Купянском, продвижение хоть и медленное, но уверенное. Подразделения "Западной" группировки войск наступают широким фронтом.

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