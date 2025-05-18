В Роскачестве рассказали, как обманывают в салонах сотовой связи

Поход за новой сим-картой или выгодным тарифом может обернуться неприятными сюрпризами.Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали RT о хитростях, с которыми сталкиваются покупатели в салонах сотовой связи.
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