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В Самаре не нашли поводов для отмены концерта Арбениной

В Самаре не нашли поводов для отмены концерта Арбениной

Местные жители выразили свое недовольство и обратились с открытым письмом к губернатору Самарской области, требуя объяснений о том, почему мероприятие должно состояться, несмотря на неоднозначную репутацию артистки в свете текущей политической ситуации.

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