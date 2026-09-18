Выборы в Госдуму стартовали в Калужской области

В Калужской области на 705 избирательных участках, включая 4 временных, смогут проголосовать около 785 тысяч избирателей, из которых почти 2,5 тысячи впервыеВыборы в Госдуму 9 созыва начались в Калужской области в 8:00 18 сентября.