Выборы в Госдуму стартовали в Калужской области

В Калужской области на 705 избирательных участках, включая 4 временных, смогут проголосовать около 785 тысяч избирателей, из которых почти 2,5 тысячи впервыеВыборы в Госдуму 9 созыва начались в Калужской области в 8:00 18 сентября.
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