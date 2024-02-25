Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что Запад ищет наихудшее решение по Украине. Об этом он сказал 25 февраля в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).