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Фицо выразил обеспокоенность предстоящим решением Запада по Украине

Фицо выразил обеспокоенность предстоящим решением Запада по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что Запад ищет наихудшее решение по Украине. Об этом он сказал 25 февраля в своем видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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