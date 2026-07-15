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Газета.ру

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Политик Селиванов: под руководством Буданова МО Украины перейдет к диверсиям

Политик Селиванов: под руководством Буданова МО Украины перейдет к диверсиям

Экс-помощник министра обороны Украины (2013 год) Алексей Селиванов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) может занять пост министра обороны страны.

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