Италия ведет операцию по аресту людей, помогавших сбежать Уссу

Итальянские карабинеры проводят операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста и покинуть страну российскому предпринимателю Артему Уссу, сыну сенатора РФ Александра Усса.
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