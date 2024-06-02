Хакеры перешли с персональных данных на коммерческую тайну. Почти в половине атак

Количество содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и документы служебного пользования утечек данных из систем организаций и компаний в 2023 существенно вырослоКак сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании InfoWatch, количество утечек персональных данных во всех отраслях значительно снизились.