Хакеры перешли с персональных данных на коммерческую тайну. Почти в половине атак

Количество содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и документы служебного пользования утечек данных из систем организаций и компаний в 2023 существенно вырослоКак сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании InfoWatch, количество утечек персональных данных во всех отраслях значительно снизились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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