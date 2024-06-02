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Хакеры перешли с персональных данных на коммерческую тайну. Почти в половине атак

Хакеры перешли с персональных данных на коммерческую тайну. Почти в половине атак

Количество содержащих коммерческую тайну, ноу-хау и документы служебного пользования утечек данных из систем организаций и компаний в 2023 существенно вырослоКак сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные компании InfoWatch, количество утечек персональных данных во всех отраслях значительно снизились.

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