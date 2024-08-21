ВСУ в шаге от катастрофы. С фронта сбежали 150 тысяч солдат

ИМ

Ильдус Мамлеев

Интересно, а где же эта толпа дезертиров прячется и кто их содержит? Во всей армии Беларуссии всего 70 тысяч, а на Украине дезертиров в два раза больше! Скорее сгого их в живых уже нет, очередные "мёртвые души" за которых их отцы-командиры исправно получают зарплаты. Как то вот так.