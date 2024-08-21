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Царьград

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ВСУ в шаге от катастрофы. С фронта сбежали 150 тысяч солдат

Военный ВСУ опубликовал большой материал о положении дел в украинской армии. По его словам, ВСУ находятся в шаге от катастрофы.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Интересно, а где же эта толпа дезертиров прячется и кто их содержит? Во всей армии Беларуссии всего 70 тысяч, а на Украине дезертиров в два раза больше! Скорее сгого их в живых уже нет, очередные &quot;мёртвые души&quot; за которых их отцы-командиры исправно получают зарплаты. Как то вот так.
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9 час.
СЗ
Светлана Зуева
Скоро все население будут считать дезертирами.....на фига им простой народ,которому надо еще пенсии и зарплаты платить.... сатанинская власть...😡😡😡
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8 час.

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