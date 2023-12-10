Что приготовить на Новый год заранее: 6 праздничных блюд, которые можно заморозить

До Нового года осталось не так уж и много времени, поэтому большинство людей уже во всю покупают подарки и составляют списки продуктов, которые необходимо купить заранее, чтобы в последних числах декабря не стоять в километровых очередях на кассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии