Определились все участники Кубка Стэнли в Восточной конференции

Стали известны все участники плей-офф НХЛ в Восточной конференции. В Кубке Стэнли-2022 сыграют «Флорида», «Торонто», «Каролина», «Рейнджерс», «Тампа», «Бостон», «Питтсбург» и «Вашингтон».
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