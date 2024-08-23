Пошаговое руководство: Как успешно поступить в вуз в рамках дополнительного набора на бюджет Ирэн ОрлонскаяВ этом году российские вузы объявили о проведении дополнительного приема на 5,8 тысяч бюджетных мест в рамках своей приемной кампании.
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