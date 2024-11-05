В России не хватает около 600 тысяч инженеров, пишут Ведомости. ⚡️⚡️⚡️ Закрыть вакансии предприятиям не помогает даже рост зарплат в этой отрасли.
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В России не хватает около 600 тысяч инженеров, пишут Ведомости. ⚡️⚡️⚡️ Закрыть вакансии предприятиям не помогает даже рост зарплат в этой отрасли.