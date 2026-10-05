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В сентябре на российском авторынке появились 26 новых моделей

В сентябре 2026 года российский авторынок пополнился 26 новыми моделями, среди которых 21 легковая машина, один легкий коммерческий автомобиль (LCV), два грузовика и два автобуса.

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