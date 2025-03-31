Приведет к гибели человечества за 30 лет – Хинтон предупредил об угрозе ИИ Евгения КомароваИИ может привести к гибели человечества за 30 лет, предупредил Джеффри Хинтон, также известный как «крестный отец» технологии.
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