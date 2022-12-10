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Россиянам с рабочим стажем от 20 лет начинают выдавать по 9 400 рублей. Списки

Россиянам с рабочим стажем от 20 лет начинают выдавать по 9 400 рублей. Списки

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщает о выплате порядка 9 400 рублей. Однако гражданам для получения этих денег необходимо иметь накопленный стаж более 20 лет и подходить под некоторые важные условия.

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