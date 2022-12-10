Россиянам с рабочим стажем от 20 лет начинают выдавать по 9 400 рублей. Списки

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщает о выплате порядка 9 400 рублей. Однако гражданам для получения этих денег необходимо иметь накопленный стаж более 20 лет и подходить под некоторые важные условия.
Популярные статьи
- Сводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по состоянию на 8 декабря 2022 г.)
- Российские военнослужащие в Таджикистане почтили память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны
- Фрегат «Адмирал Головко» завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Финском заливе
Свежие комментарии