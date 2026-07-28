Путин заявил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась

28 июля на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что Москва в своей внешнеполитической деятельности никогда не стремилась изолироваться от других государств и не намерена менять такой подход в будущем.