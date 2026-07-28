Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Путин заявил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась

Путин заявил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась

28 июля на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что Москва в своей внешнеполитической деятельности никогда не стремилась изолироваться от других государств и не намерена менять такой подход в будущем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии