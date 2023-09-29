«Covid» опять стучится в дверь с большой сумкой «Арбидола» на ремне и жадным кошельком в кармане?

Некоторые политики и «государственные деятели», как и впрямь деятели государства иногда получают различные прозвища, например, Ярослав Мудрый, Александр Освободитель, Юрий Долгорукий, есть в нашей истории и Александр III — Миротворец, и так далее.
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