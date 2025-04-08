Блиновская просится на СВО: нашлись припрятанные миллионы

Пока все ахали и охали над историей Елены Блиновской, которая наинфоцыганила сотни миллионов рублей на своих «Марафонах желаний» и с легкой руки налоговой превратилась из миллионерши в обанкротившуюся нищенку без имущества, оказалось, что королева марафонов не осталась с пустыми руками.