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Виктор Козлов возглавил уфимский «Салавата Юлаев»

Виктор Козлов возглавил уфимский «Салавата Юлаев»

Виктор Козлов назначен главным тренером уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила на официальном сайте о подписании контракта с Виктором Козловым, входящим в тренерский штаб уфимского клуба с 2020 года.

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