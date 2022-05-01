Виктор Козлов возглавил уфимский «Салавата Юлаев»

Виктор Козлов назначен главным тренером уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила на официальном сайте о подписании контракта с Виктором Козловым, входящим в тренерский штаб уфимского клуба с 2020 года.