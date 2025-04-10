Казанның Черек күлендә чәчәкләр фестивале узачак

12 һәм 13 апрель көннәрендә Черек күлдә күләмле GreenMarket чәчәк фестивале узачак. Анда үсемлекләрнең шәхси коллекцияләре белән 20 дән артык чәчәк үстерүче, декоратив предметлар, кашпо, эко-косметика, парфюм һәм бизәнү әйберләре тәкъдим итүче локаль брендлар катнашачак, дип хәбәр итә Казан мэриясе матбугат хезмәте.
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