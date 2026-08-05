«Их масштаб может превысить весь наш опыт»: Осипов предупреждает о климатической угрозе на фоне пожаров в Европе

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к жителям региона с посланием, в котором связал экстремальные погодные катаклизмы во Франции и Испании с ситуацией в самом Забайкалье — регионе, который два года подряд переживал то катастрофические лесные пожары, то внезапные разрушительные ливни.