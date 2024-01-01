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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Брентфорд» хочет 80 млн фунтов за Тоуни, но не планирует продавать форварда. «Арсенал» интересуется игроком

«Брентфорд» хочет 80 млн фунтов за Тоуни, но не планирует продавать форварда. «Арсенал» интересуется игроком

Одним из претендентов на нападающего считается «Арсенал», в которой готов перейти и сам футболист, но запрашиваемая сумма может стать препятствием для трансфера.

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