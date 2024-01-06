Документы суда раскрыли связь между моделью Русланой Коршуновой и Джеффри Эпштейном

Из документов, опубликованных Федеральным окружным судом Манхэттена, выяснилось, что казахстанская модель Руслана Коршунова, известная по рекламе Nina Ricci, посещала остров американского финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна, где он якобы занимался сексуальной эксплуатацией девушек, в том числе несовершеннолетних.