Татарстан в лидерах среди регионов ПФО по потребительским тратам

По данным исследования РИА Новости, жители Татарстана в 2024 году в среднем тратили на потребительские цели 44,7 тысячи рублей, что вывело республику на первую строчку среди регионов Приволжского федерального округа и на 17-е место по всей стране.
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