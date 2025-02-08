Вторую неделю подряд Юрий Борисов попадает в новостную ленту. Правда, в этот раз речь не оскаровском номинанте, а о чиновнике , сменившем в «Роскосмосе» бессмысленного и бесполезного Дмитрия Рогозина.
Война башен. Борисова убрали за близость к клану Сергея Шойгу?
Комментарии
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АР
Александр Р
Насчёт БПЛА в статье - ложь. Дроны начали опробовать и совершенствовать ещё в Сирии... Для чего автор врёт?
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1 д.
МБ
Максим Буров
Борисов по сравнению с Маском староват. решили парня помоложе , что б также креативил.
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1 д.
Андрей Баканин
Вот именно всего лишь опробовать и совершенствовать, а не массово производить и использовать.
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15 час.
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