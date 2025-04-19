«Невозвращенец» на СВО: Василий Кумандин отправился на лечение, и это бывшему «погранцу» вышло боком

Почему участник спецоперации не может попасть на территорию ЛНР в свое подразделение, да еще и «под статьей» ходит? Евгений Берсенев Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Вхождение в состав РФ новых регионов еще не означает действия на их территории российских законов, в этом убедился житель Республики Алтай и участник СВО Василий Кумандин, оказавшийся в непростой ситуации.