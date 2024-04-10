В ГУР Украины признали, что ближайшие месяцы для ВСУ будут непростыми

Ближайшие месяцы на линии боевого соприкосновения будут непростыми для украинской стороны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны незалежной Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона.
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