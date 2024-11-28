Курс на замену населения неизменен: правительство отказалось запрещать мигрантам привозить в Россию семьи В понедельник, 25 ноября, стало известно, что кабмин РФ отказался запрещать трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, посчитав законопроект нуждающимся в существенной доработке, поскольку «планируемые изменения могут создать правовую неопределенность и должны быть согласованы с положениями международных договоров РФ».