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В Совете Федерации заявили о необходимости демилитаризации и денацификации всей Украины

В Совете Федерации заявили о необходимости демилитаризации и денацификации всей Украины

Постоянно звучащие из Киева угрозы нанести удары по российской территории подтверждают, что демилитаризации и денацификации должна быть подвергнута вся Украина, а не какая-то ее часть.

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