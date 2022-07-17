В Совете Федерации заявили о необходимости демилитаризации и денацификации всей Украины

Постоянно звучащие из Киева угрозы нанести удары по российской территории подтверждают, что демилитаризации и денацификации должна быть подвергнута вся Украина, а не какая-то ее часть.
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