Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал о том, как некоторые украинские военные попадают в "пикантные ситуации" в русском плену.
Боевик в плену у русских попал в пикантную ситуацию
Комментарии
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Grandad
Балабол этот Сладков.
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5 час.
Владимир Петров
У каждого врага есть аккаунт в соцсетях с понтами и преступлениями. Так что "предъявы" найдутся всем. А Артёмушка доврался и доп-делся. Не набрал ли он очков на "10 лет без права переписки"?
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2 час.
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