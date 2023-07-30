Царьград

5 796 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    платить деньгами не пробовали вместо попрошайничества?Главком ВСУ Валер...
  • Валерий Прокофьев
    Поддерживаю 100%! Очень некорректно выходит! И ещё, запретить всякие ники. Есть Ф,И.О. И (!). Как можно доверять како...Пользователи боль...
  • Владимир Петров
    У каждого врага есть аккаунт в соцсетях с понтами и преступлениями. Так что "предъявы" найдутся всем. А Артёмушка дов...Боевик в плену у ...

Боевик в плену у русских попал в пикантную ситуацию

Боевик в плену у русских попал в пикантную ситуацию

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал о том, как некоторые украинские военные попадают в "пикантные ситуации" в русском плену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Балабол этот Сладков.
Ответить
5 час.
Владимир Петров
У каждого врага есть аккаунт в соцсетях с понтами и преступлениями. Так что &quot;предъявы&quot; найдутся всем. А Артёмушка доврался и доп-делся. Не набрал ли он очков на &quot;10 лет без права переписки&quot;?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх