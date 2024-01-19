Экс-чиновник из ХМАО подал в суд иск о защите чести и достоинства

Бывший и. о. вице-мэра по соцполитике администрации Нижневартовска Александр Федорус обратился в суд с иском о заявлении чести, достоинства и деловой репутации после серии публикаций о нем в СМИ и социальных сетях.
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