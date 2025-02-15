Премьер Литвы назвал переговоры Путина и Трампа «пинком под зад» Европе

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования украинского конфликта станут «пинком под зад» Европе.
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