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Военное обозрение

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Способный самостоятельно составлять карты минных полей для разминирования беспилотник завершил испытания

Способный самостоятельно составлять карты минных полей для разминирования беспилотник завершил испытания

Система разработана для гуманитарного разминирования освобожденных территорий.

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