Происшествия

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В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ирафского района провели занятия по правилам дорожного движения со школьниками классов селения Средний Урух

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции Ирафского района провели занятия по Правилам дорожного движения со школьниками 6-8 классов селения Средний Урух.

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