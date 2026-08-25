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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вильярреал» за 15 млн евро купил Салиба у «Андерлехта». Хавбек сборной Канады подписал контракт до 2031-го

« Вильярреал » объявил о подписании  Натана Салиба . 22-летний полузащитник перешел в испанский клуб из « Андерлехта » и подписал контракт до июня 2031 года.

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