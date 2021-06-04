МЧС России проводит рейды безопасности на водных объектах

С наступлением тепла люди стремятся провести как можно больше времени у воды. В целях обеспечения безопасности населения инспекторский состав Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводит техническое освидетельствование пляжей и мест массового отдыха на водных объектах Российской Федерации на предмет готовности к купальному сезону.