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Татар-информ

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Генерал Бородин о СВО: Наши ребята обучились воевать

Генерал Бородин о СВО: Наши ребята обучились воевать

Фото: © «Татар-информ» Начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» в РТ генерал-майор Александр Бородин прокомментировал ход специальной военной операции в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

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