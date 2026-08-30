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Царьград

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Синоптик Леус: 30 августа в Петербург придут дожди и похолодание

Синоптик Леус: 30 августа в Петербург придут дожди и похолодание

Синоптик Михаил Леус сообщил, что 30 августа в Санкт-Петербурге снизится температура и придут дожди. В Ленинградской области ожидается ветер 3–8 м/с и давление 757 мм рт.

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