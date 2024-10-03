Названы обязательные для автовладельцев действия перед холодным сезоном

В зимний период практически все основные узлы и агрегаты автомобиля работают в режиме повышенной нагрузки, поэтому подготовка машины к сезону низких температур необходима, сообщил технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов.
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